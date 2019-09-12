Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesinin ardından Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimini oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.

TBM Başkanı Yenigün faiz kararını şöyle değerlendirdi:

"Son dönemde hem dünyada hem yerel bazda yaşanan ekonomik zorluklar konut talebinde ciddi daralmaya neden olmuş ve beklenmedik bir arz fazlası ile karşı karşıya kalınmıştır.

"Süren konut ihtiyacına rağmen satışlardaki durgunluk; yüksek faiz nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, düşen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerin bir sonucu olarak açıklanmaktadır. Bu atmosferde, hem yatırımcı hem de son tüketiciye yönelik kredi olanaklarının geliştirilmesi daha fazla önem kazanmıştır.

"Bu çerçevede son olarak kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilen kampanyalar ile konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankası'nın 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur." (Fotoğraflı)