Son Dakika Haberleri: TMB: Yurtdışında Türk işgücü istihdamını artırabilecek adım
Son Dakika Ekonomi TMB: Yurtdışında Türk işgücü istihdamını artırabilecek adım

TMB: Yurtdışında Türk işgücü istihdamını artırabilecek adım

6 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, kamu bankalarının başlattığı "istihdam odaklı işletme kredisi"nin, yurtdışında Türk işgücü istihdamını artırabilecek bir adım olduğunu söyledi.

TMB: Yurtdışında Türk işgücü istihdamını artırabilecek adım, System.String[]
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, kamu bankalarının başlattığı "istihdam odaklı işletme kredisi"nin, yurtdışında Türk işgücü istihdamını artırabilecek bir adım olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, "istihdam odaklı işletme kredisi"nden, devam eden konut projeleri ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında inşaat sektörühün de yararlanabileceğine işaret eden Yenigün, "TMB olarak, son dönemde yurtdışı projelerimizde çok daha fazla sayıda Türk işçisiyle çalışmayı arzu ettiğimizi ve bu kapsamda sayıları 35 binlere kadar gerileyen Türk işgücü sayısını yeniden 100 binlere çıkarma hedefimizi her ortamda dile getiriyoduz" dedi ve ekledi: "İstihdam odaklı işletme kredisi paketinde yurtdışı projelerde personel istihdamının en az yüzde 75'inin Türkiye'den götürülecek işgücü ile sağlanması şartı yer almaktadır. TMB olarak bu konuda da ilgili bakanlıklarımız ile ortak çalışmalar yürüterek ülkemiz ekonomisine daha çok destek verebileceğimize inanıyoruz."


- İstanbul
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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