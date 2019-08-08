Son Dakika Haberleri: TMBB Başkanı Şentop, Kurban Bayramı vesile ile İdari Teşkilatı personeliyle bayramlaştı
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TMBB Başkanı Şentop, Kurban Bayramı vesile ile İdari Teşkilatı personeliyle bayramlaştı

1 saat önce

TMBB Başkanı Şentop, Kurban Bayramı vesile ile İdari Teşkilatı personeliyle bayramlaştı.

TMBB Başkanı Şentop, Kurban Bayramı vesile ile İdari Teşkilatı personeliyle bayramlaştı
Kurban Bayramı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
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