TMBB Başkanı Şentop, Kurban Bayramı vesile ile İdari Teşkilatı personeliyle bayramlaştı
1 saat önce
TMBB Başkanı Şentop, Kurban Bayramı vesile ile İdari Teşkilatı personeliyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
TMBB Başkanı Şentop, Kurban Bayramı
vesile ile İdari Teşkilatı personeliyle bayramlaştı
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