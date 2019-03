Tmf Başkanı Uçar: Dünya Motokros Şampiyonası Spor Turizmine Katkı Sağlıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Yılın her ayı motor sporlarının yapılabileceği bir ülkede yaşıyoruz. Bu yıl 'Spor Turizmi' teması ile yapılacak Hestourex ile ekstrem spor tutkunlarını ülkemize çekebiliriz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize edeceği Dünya Sağlık, Spor Turizmi Fuarı Hestourex'e, Türkiye Motosiklet Federasyonu motosiklet şovlarıyla renk katacak. Antalya Expo Center'da 4-7 Nisan tarihlerinde düzelenecek Hestourex'te hem federasyon faaliyetleri hem de Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımları yapılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Bekir Yunus Uçar, Hestourex'in motor sporlarına katkı sağlayacağını belirterek, "Ülkemizin her bir şehri farklı branşlarda spor alanında çekim merkezine dönüşüyor. Biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak son 4 yıldır "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla organizasyonlarımızı farklı şehirlere taşıdık. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak Dünya Sağlık Spor Turizmi Fuarı Hestourex, spor turizmi ve bizim için önemli bir yer teşkil edecek. Dünya ve ülke pazarına çıkaracağınız turizm alanlarınızı bu tarz fuarlarda görücüye çıkarıyorsunuz. Federasyon olarak hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde turizm fuarlarına katılmaktayız. Ülkemiz ve sporumuzun sağlamış olduğu imkanlar adına hep ciddi geri dönüşler aldık. Antalya'da her kesimi buluşturacak Hestourex, İnşallah bu anlamda hem sporumuza hem de spor turizmine değer katacak" dedi



"DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI SPOR TURİZMİMİZE KATKI SAĞLIYOR"



Türkiye'nin turizm tanıtımı için üst düzey organizasyonlara ev sahipliği yapılması gerektiğini belirten TMF Başkanı Uçar, "Geçen sene 'Spor, Turizmin Geleceğidir' kapsamında ülkemize getirdiğimiz Dünya Motokros Şampiyonası, dünya genelinin takip ettiği 10 spor dalından biri. Verilere baktığımızda yurt dışında ve yurt içinde yaklaşık 150 milyon dolarlık tanıtım değeri buldu. 67 ülkede canlı, 180 ülkede yaklaşık 1.8 milyar insana Türkiye'yi izleme ve tanıma imkanı sağladık. Geçen sene başarıyla ve ödülle tamamladığımız Dünya Şampiyonası'nın ardından organizasyonumuz bir adım daha büyüdü. Bu sene daha fazla sporcu ve daha fazla insan bu şampiyona için ilk kez ülkemize gelecek" diye konuştu.





