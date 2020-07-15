TMF'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü - Son Dakika

TMF'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında motorlara binerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında motorlara binerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler.


'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler. Saat 06.00'da sürüşe geçen motosiklet sürücüleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için hareket ettiler. Sürücüleri Sakarya Otoban gişelerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu karşıladı. Sürücülerle birlikte motosiklete binen Yüce, Sofuoğlu ve Kaya 15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarını ve evini ziyaret ettiler. Şehidin ailesi ile bir süre sohbet ettikten sonra motosiklet sürücüleri Ankara'daki törene katılmak için hareket etti. - SAKARYA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TMF'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:13 Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:04:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TMF'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]