TMF'den kan bağışı seferberliği - Son Dakika
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TMF'den kan bağışı seferberliği

6 saat önce

- TMF'den kan bağışı seferberliği Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kızılay'a kan bağışlarının azalmasının ardından seferberlik başlatarak motosiklet tutkunlarını kan bağışı yapmaya davet etti.

- TMF'den kan bağışı seferberliği

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kızılay'a kan bağışlarının azalmasının ardından seferberlik başlatarak motosiklet tutkunlarını kan bağışı yapmaya davet etti.

Korona virüs salgını nedeniyle Kızılay'a yapılan kan bağışlarındaki azalma sebebiyle TMF harekete geçti. Federasyon, kan bağışındaki azalmanın önlenmesi adına kan bağışı seferberliği başlatarak, motosiklet sürücülerini kan vermeye davet etti. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada federasyona bağlı spor kulüpleriyle birlikte her koşulda Türkiye'ye hizmet etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Uçar, "Tüm dünyaya olduğu gibi ülkemize de zor günler yaşatan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'ına yapılan kan bağışlarında bir düşüş yaşandığı bir gerçek. Bu noktada ülkemizdeki 4 milyonu aşkın motosiklet tutkununa bir çağrıda bulunuyoruz ve Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak diyoruz ki, 'Sensiz Olmaz! Kan Ver, Hayat Kurtar'" ifadelerini kullandı.

TMF'den kan bağışı seferberliği

Motosiklet, Kızılay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:24 Kaynak: İHA

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