-TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 120 sp yarışa katılması
-TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun kadın yarışmacılarla sohbet etmesi
TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile röportaj
Yamaha R25 Kadınlar Kupası yarışı ve 1. İlayda Yağmur Yılmaz ile röportaj
TMF 600 B + TMF 1000 B yarışından görüntüler İZMiR - Motor sporlarında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak mücadelesinde yarış heyecanı Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla başladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi - Son Dakika