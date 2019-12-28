TMF "Şampiyonlar Ödül Töreni" - Son Dakika
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TMF "Şampiyonlar Ödül Töreni"

6 saat önce

Sakarya'da, Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ödül verildi.

Sakarya'da, Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ödül verildi.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Şampiyonlar Ödül Töreni"nde konuşan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Sakarya'nın TMF'nin varlığında ve kariyer haritasında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

2019 yılının barışla sağlıkla ve huzurla geçirdiklerini anlatan Uçar, sporcu ve organizasyon sayılarında artış yaşadıklarını belirtti.

Gelecek yılın Türkiye'ye uluslararası arenada önemli başarıları getireceğini umut ettiğini dile getiren Uçar, ülke tanıtımına katkı sağlayacak iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

"2020 yılında Türkiye, motor sporları tarihinde en başarılı sezonunu geçirecek"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli sporcu Kenan Sofuoğlu da 2019 yılında motosiklet dünyasını yakından ilgilendiren önemli kararlar aldıklarını ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin motor sporlarında tesis ihtiyacı olduğuna işaret eden Sofuoğlu, ocak ayında Konya'da bir tesis yapılması için görüşme gerçekleştireceklerini aktararak, "2020 yılında Türkiye motor sporları tarihinde en başarılı sezonunu geçirecek. Dört farklı dünya şampiyonasında dört farklı sporcuyla yarışacağız. Bu ilk defa olacak. Daha önce dünya şampiyonlarında tek sporcuyla yarışıyorduk." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise Sofuoğlu'nun sadece Sakarya'nın değil ülkenin en önemli değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu ve sporcuyu son derece önemsediğini anlatan Yavuz, Türkiye'nin her alanda yenilikleri güzellikleri yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ni anımsatan Yavuz, "2021'in Mayıs ayında da Sakarya'da ilk tank banttan inecek ve ondan sonra her ay 6 tane tank üretilmiş olacak. Kanal İstanbul, nükleer santrallerimiz ve sporcularımızla Türkiye inşallah bir marka ülke haline dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı'na "Medya Ödülü"

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcularla, TMF yönetim kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

Törende ayrıca motosiklet sporuna katkılarından dolayı Anadolu Ajansı'nın (AA) yanı sıra İhlas Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve TRT'ye "Medya Ödülü" verildi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Kenan Sofuoğlu tarafından takdim edilen ödülü, AA Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru aldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ilçe belediye başkanları ve kurum temsilcilerinin katıldığı tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

TMF Şampiyonlar Ödül Töreni

Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:33 Kaynak: AA
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