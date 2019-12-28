Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şampiyonlar Ödül Töreni"nde konuşan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Sakarya'nın TMF'nin varlığında ve kariyer haritasında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

2019 yılını barışla, sağlıkla ve huzurla geçirdiklerini anlatan Uçar, sporcu ve organizasyon sayılarında artış yaşadıklarını belirtti.

Gelecek yılın Türkiye'ye uluslararası alanda önemli başarıları getireceğini umut ettiğini dile getiren Uçar, ülke tanıtımına katkı sağlayacak iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

"Türkiye, motor sporları tarihinde en başarılı sezonunu geçirecek"

Eski milli sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da 2019 yılında motosiklet dünyasını yakından ilgilendiren önemli kararlar aldıklarını ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin motor sporlarında tesis ihtiyacı olduğuna işaret eden Sofuoğlu, ocak ayında Konya'da bir tesis yapılması için görüşme gerçekleştireceklerini aktararak, "2020 yılında Türkiye motor sporları tarihinde en başarılı sezonunu geçirecek. Dört farklı dünya şampiyonasında dört farklı sporcuyla yarışacağız. Bu ilk defa olacak. Daha önce dünya şampiyonalarında tek sporcuyla yarışıyorduk." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise Sofuoğlu'nun sadece Sakarya'nın değil ülkenin en önemli değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu ve sporcuyu son derece önemsediğini anlatan Yavuz, Türkiye'nin her alanda yenilikleri, güzellikleri yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ni anımsatan Yavuz, "2021'in Mayıs ayında da Sakarya'da ilk tank banttan inecek ve ondan sonra her ay 6 tane tank üretilmiş olacak. Kanal İstanbul, nükleer santrallerimiz ve sporcularımızla Türkiye inşallah bir marka ülke haline dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı'na "Medya Ödülü"

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcularla, TMF Yönetim Kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

Törende ayrıca motosiklet sporuna katkılarından dolayı Anadolu Ajansı'nın (AA) yanı sıra İhlas Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve TRT'ye "Medya Ödülü" verildi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Kenan Sofuoğlu tarafından takdim edilen ödülü, AA Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru aldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ilçe belediye başkanları ve kurum temsilcilerinin katıldığı tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.