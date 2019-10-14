Tmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü
59 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:27 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.
Şentop, Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü.
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