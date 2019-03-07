Son Dakika Haberleri: TMMOB'den Meslek Mensupluğu Sınavı Duyurusu

TMMOB'den Meslek Mensupluğu Sınavı Duyurusu

2 saat önce

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince (TMMOB) orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği için meslek mensupluğu sınavları düzenlenecek.

TMMOB'den Meslek Mensupluğu Sınavı Duyurusu, System.String[]
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince (TMMOB) orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği için meslek mensupluğu sınavları düzenlenecek.

TMMOB Orman Mühendisleri Odasının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, serbest yeminli meslek mensupluğu (SYMM) ve serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavları yapılacak.

SYMM sınavına, belirlenen şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılabilecek.

SMM sınavı ise bir yıl mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının uzmanlık alanlarına göre yapılacak.

Online işlem merkezinin başvuru menülerinden müracaat edilebilecek sınavlar, 4 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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