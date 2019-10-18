TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Konya Mühendis, Mimarlar ve Şehir Plancılar Odaları il koordinasyon kurulu toplandı. Toplantıda Konya'daki projelerde şehir dışından isimlere görev verilmesi eleştirildi.



6'ncısı gerçekleştirilen toplantıda yerel mühendis ve mimarların durumu, Konya savunma sanayi ve üniversitelerdeki eğitim durumu konuşuldu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Aziz Hakan Altun yaptığı açıklamada, Konya'daki değişim ve gelişimde il dışından isimlerin önemli rol almasına tepki gösterdi.



'Kentin sakini değil, sahibi olalım' düsturuyla hareket ettiklerini kaydeden Altun, "Bilindiği üzere kentimiz hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Ancak değişimi belirleyen temel politikaların gerçekleşmesini ne yazık ki şehrin kültürünü, tarihini, sosyo-ekonomik yapısını çok iyi bilen ve kentin gerçek dinamikleri olan bizlerin yerine ilimiz dışındaki mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları belirlemektedir. Başta yerel yönetimlerce yapılan kentimizi ilgilendiren projelendirme ve bu projelerin gerçekleştirilmesinde kentin gerçek dinamikleri olan bizler yerine kentimizi ve kentimizin gerçeklerini bilmeyen şehir dışı teknik elemanlara verilmektedir. Konyamızda ülke çapında bilinirliği olan, donanımlı mimarlık, mühendislik ve şehir plancıları ofisleri bulunmasına rağmen ne yazık ki şehrimizdeki önemli bazı yapılarda özellikle kamusal yapılarda Konya'da ofisi bulunan mimar ve mühendislerin imzaları bulunmamaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumda göz önüne alındığında, kentimizde birçok mühendis, mimar ve şehir plancısı işsiz kalmakta ve nitelikli mühendis, mimar ve şehir plancılarının yetişmesinin önüne geçilmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerce yapılacak teknik işleri mümkün olduğunca Konyalı mühendis, mimarlık ofisleri bulunan meslektaşlarımızın yapması hem şehrimizin kültürü ve gelişmesine hem de genç meslektaşlarımızın yetişmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Bizler, 'Kentin sakini değil, sahibi olalım' düsturuyla hareket ederek, kentimizi ilgilendiren mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı işlerinde her türlü teknik desteğe hazır olduğumuzu ve bu işleri şehrimizde yapabilecek üst düzeyde mühendis, mimar ve şehir plancılarının olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.



Aziz Hakan Altun, Konya'da Aselsan Silah Fabrikasının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, fabrika arazisi etrafındaki alanın karma endüstri bölgesi ilan edilmesi için çalışmaların devam ettiğini, Konya'nın hem savunma sanayindeki üretim yeteneklerinin artması hem de nitelikli mühendislerin yetişmesi için son derece önemli olduğunu anımsattı.



Konya'daki üniversitelerde bulunan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinin yeterli olduğunu dile getiren Altun, bazı bölümlerin ihtiyacın üzerinde sayısı olduğunu gördüklerini, alt yapı, donanım, atölye ve laboratuvar gibi eksiklikler ve de en önemlisi akademisyen sayısının yetersiz olmasına rağmen halen fakülteler ve bölümler açıldığını endişeyle gördüklerini sözlerine ekledi. - KONYA