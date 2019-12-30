TMMOB İzmir'den 'Kanal İstanbul' itirazı - Son Dakika

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Koordinasyon Kurulu üyeleri, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi.

TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu üyeleri, 'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla bir araya gelip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi. TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, projeye karşı çıktıklarını belirterek, "Projeyi reddediyoruz ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Bu süreçte, kapsamlı bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanarak, 23 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sayfasında ilan edilmiştir. Rapor, 2 Ocak'a kadar olumlu ve olumsuz görüşlere sunulmuştur. 'Kanal İstanbul' projesi, İstanbul'un üst ölçekli planında hukuken yer alması mümkün olmayan bir projedir ve bu özelliğiyle yok hükmündedir, diyoruz. 1600 sayfalık ÇED raporu okunup incelendiğinde, bunun çevresel etkileri değerlendiren bir rapor olmadığı, bir tür proje tanıtım raporu olduğu açıkça anlaşılmaktadır" dedi.