Gezi Davasında Verilen Mahkumiyet Kararlarının Ardından Başlayan Adalet Nöbeti'nin 100. Gününde İzmir'den Çağrı: "Arkadaşlarımızı Derhal Serbest...

KERİM UĞUR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkumiyet kararlarını protesto etmek için başlattıkları "Adalet Nöbeti'nin" 100. gününde İzmir'de; "Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi'ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Gezi'ye özgürlük" çağrısı yaptı.

İzmir Mimarlık Merkezi binası önünde yapılan basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkumiyet kararları sonrası başlatılan Gezi Nöbeti'nin 100. gününde de bina önündeki TMMOB Direniş Panosu'na Gezi Parkı'nı anan bazı mesajların yazılı olduğu çıkartmalar yapıştırıldı.

"ARKADAŞLARIMIZ HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE TUTULUYOR"

"Gezi haktır, yargılanamaz" sloganı atan grup adına basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Aykut Akdemir okudu. Açıklama şöyle:

"Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın da bulunduğu 7 arkadaşımızın 18'er yıl ceza aldığı Gezi Davası Karar duruşmasının üzerinden 100 gün geçti. Osman Kavala tam 1737 gündür, diğer arkadaşlarımız ise 100 gündür haksız ve suçsuz yere cezaevinde tutuluyor. Arkadaşlarımızın masumiyetine inanıyor, bu hukuksuzluğu kınıyoruz. Meslek alanlarımızın tarihsel birikimle oluşmuş temel ilkeleri çerçevesinde halka ait olanı korumak, kamu yararını savunmak biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel görevidir. Bu görev doğrultusunda, İstanbul kentinin en önemli kamusal alanlarından biri olan Gezi Parkı'nı korumak, Gezi Parkı park olarak kalsın diye mücadele etmek mesleki etik ilkelerimizin bir gereğiydi. 2013 Haziran'ında, korunması gereken yalnızca kamusal alanlar da değildi üstelik. İktidarın baskı politikaları, temel hak ve hürriyetleri günden güne askıya alması yurttaşların nefes almasını daha da zorlaşıyor, ülkenin geleceği karanlığa gömülüyordu. Aydınlık bir geleceği savunma, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkma ile doğal alanlarımızı, meralarımızı, kıyılarımızı, ormanlarımızı, kamusal alanlarımızı koruma düşüncelerinin kesiştiği simgesel bir mekana dönüştü Gezi.

"BİZ KAZANACAĞIZ, GEZİ KAZANACAK"

Farklı mücadele alanları kesişti ve ülkemizin mücadele tarihine kazınacak bir halk hareketine dönüştü. Toplumun ortak değerlerini bir bir sermayeye altın tepside sunan, bu gerçekliği örtmek üzere gerici bir toplum inşa etmeyi deneyen, kadına, farklı cinsel yönelimlere, sanata, etnik ve kültürel değerlere saldıran iktidarın siyasal temsilcisi AKP'nin karşısına dikildi milyonlar. Yaşadığı yenilginin yarattığı öfkeyi dizginleyemeyen AKP defalarca yargılamaya, karalamaya çalıştı Gezi'yi ve hep başarısız oldu. Uzun ve bariz hukuksuzluklar içeren bir dizi girişimin ardından son olarak kendi partisinden milletvekili aday adayı olan bir yargı mensubu üzerinden arkadaşlarımızın nezdinde Gezi'yi tutsak etmeye, yalnızlaştırmayı amaçladılar. Arkadaşlarımızın nezdinde milyonların örgütlülüğünü, milyonların talebini hapsetmek istiyorlar. Biliyoruz ki bugün yaşanan derin yoksulluktan, ülkenin çöküşünden çıkışın yolu Gezi Direnişi'nde ayağa kalkan milyonların örgütlülüğünden geçiyor. Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün 100. Gününe giren Adalet Nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz: TMMOB ve bağlı Odaları olarak, mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz, arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi'ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 100. günde bir kez daha sesleniyoruz: Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! Gezi'den ve arkadaşlarımızdan elinizi çekin. Biz kazanacağız, Gezi kazanacak."

SINDIR: "GEZİ RUHUNU YAŞATMA KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDUK"

Eyleme destek veren CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da şunları söyledi:

"Her gün burada Gezi Nöbeti'nde bir araya geldik. Gezi ruhunu yaşatma kararlılığını ortaya koyduk. Bu ülkede tek adam rejiminin karşılığı olan yargı ve yürütme sisteminin somutlaşmış örneğidir. Gezi Davası yürütmenin ve egemen siyasetin aracı haline gelmiş yargı düzeninin somut göstergesidir. Sadece Gezi Davası'nda haksız ve hukuksuz tutuklananlar değil daha nice düşüncesiyle bu ülke insanına, doğaya ve çevre talanına karşı direnen herkesin karşı karşıya kaldığı bir hukuksuzluk. Buna karşı bir mücadele bu. Hepimizi o tek adam işine gelmeyen, kendisini rahatsız eden, iktidarda kalmasına engel gördüğü her ne varsa onu baskılayan tek adam rejimi ortadan kalkmadan daha nice Gezi Parkı gibi davalar sürecek. Tek adam rejiminin, demokratik, hak ve özgürlüklerden yana doğa ve çevrenin talanına izin vermeyecek bir demokratik düzenin en kısa sürede kurulması elzemdir."

"ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMALARINI İSTİYORUZ"

Gezi Parkı Davası'nda mahkum edilen Tayfun Kahraman'ın ağabeyi Arif Kahraman ise "Gezi'de hukuksuzca tutuklu olanların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. 100 gündür adalet nöbetinde ve diğer platformlarda Gezi tutsaklarına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz" dedi.

Geniş Merdiven müzik grubunun şarkılarıyla başlayan nöbet, yapılan açıklamanın ardından İlkay Akkaya konseri ile sürdü.