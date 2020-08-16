TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi: "Deprem için önlem almak çok daha kolay, ekonomik... - Son Dakika

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, üzerinden 21 yıl geçen 17 Ağustos depreminin ardından hala ders alınmadığını belirterek her şeye rağmen geç kalınmadığına dikkat çekti.

Yaptığı yazılı açıklamada önlem almanın çok daha kolay, ekonomik ve insanı olduğuna işaret eten TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi bilgi ve birikimimlerini kurumlarla, bölgedeki insanlarla paylaşmaya, bu amaç uğrunda paydaş olmaya her zaman hazırız olduklarını kaydetti.

"Acı bir filmin tekrarını izler gibi izleyeceğiz"

Uzmanların raporları ortada, eğer önlem alınmazsa sadece İstanbul'da 180 bin insanın hayatını kaybedebileceğinin söylendiği bildirilen açıklamada "Coğrafyamıza baktığımız zaman yaşanan depremler var, ölen insanlar var, terk edilen şehirler var ama alınan önlemler yok, değişen bir anlayış yok. Sıradaki depremde yine aynı senaryoları yaşayacağız. Senaryosu değişmeyen sadece adı ve oyuncuları değişen acı bir filmin tekrarını izler gibi izleyeceğiz olanları.Bir yöntem halinde uzmanların görüşü mutlaka dikkate alınmalı ve şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri ise, Antalya'yı dünyanın en güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kenti olarak devam ettirebiliriz." denildi.

Açıklamada Marmara depreminden 21 yıl geçmiş olmasına rağmen bazı konularda hala yeterince özenli davranılmadığına dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya'nın çok hızlı geliştiğine, ilçelerin de çok hızlı büyüdüğüne dikkat çekerek " Bir marka kenti, bir turizm kenti olarak iyiyiz fakat sağlıklı yapılar yapmak için olmazsa olmaz olan zemin etüt raporları çoğu belediyemiz tarafından maalesef kontrol edilmiyor. Bu dönemde sesimize kulak veren Korkuteli Belediyesi ve Demre Belediyesine zemin etütlerini kontrol ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz fakat buradan Manavgat Belediyesi, Finike Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Kaş Belediyesi, Elmalı Belediyesi, İbradı Belediyesi, Gündoğmuş Belediyesi ve hemen yanı başımızdaki Döşemealtı Belediyesini uyarmak istiyoruz. 21. asırda bina yapıyoruz fakat bina temellerinin yerlerini tayin ederken taş devrindeymişiz gibi davranıyoruz." denildi.

Sağlıklı yapılar için denedim artırılmalı

Denetim olmayan belediyelerde bir tane jeoloji mühendisi olmasının bina zemin ilişkisi açısından o ilçenin geleceğine katkı sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi : " Bu çalışma sağlıklı yapılar yapılmasına katkı sağlayacaktır. Fakat bazı belediyelerin umursamaz tavırları bizi üzmekte ve insanlığı uçuruma sürüklemektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesinden talebimiz ise Yerbilimleri Müdürlüğünü faaliyete geçirmeleri ya da bir daire başkanlığı kurarak kentin geleceğine katkı sağlamalarıdır." - ANTALYA