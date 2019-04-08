Son Dakika Haberleri: TMMOB Konya İkk 2019 İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

TMMOB Konya İkk 2019 İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

55 dakika önce

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Konya İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 2019 yılı ikinci toplantısında yerel seçimler değerlendirildi.

TMMOB Konya İkk 2019 İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Konya İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 2019 yılı ikinci toplantısında yerel seçimler değerlendirildi.

TMMOB çatısı altında faaliyetlerine devam eden Konya İKK 2019 yılı 2. Toplantısını Şehir Plancıları Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Konya ve bölge illerinde ikamet eden mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil eden meslek odalarının yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda tamamlanan yerel seçimler değerlendirildi.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Konya Genel Sekreteri Aziz Hakan Altun yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde kurumlar arası dayanışmanın önemine tüm katılımcılar vurgu yapmışlardır. Karşılıklı anlayış ve dayanışmayla kurumlar arasında sağlanacak uyum ve işbirlikleriyle vatandaşlarımızın hayatlarında kolaylık sağlayacağı, bu işbirliklerinin şehirlerimizin kalkınmasına vesile olacağı belirtilmiştir. Bu düşünceler çerçevesinde toplantısını gerçekleştiren Konya İl Koordinasyon Kurulu temsilcileri gerek şehir gerekse de ilçelerimizde vatandaşlarımızın teveccühü ile göreve getirilen belediye başkanlarımıza her konuda destek olunması, özellikle mühendislik camiası olarak vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak projelerde üreterek idarelerimizle işbirlikleri yapılmasını kararlaştırmışlardır. Toplantı kapsamında; TMMOB'ye bağlı tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda temsilcileri olarak, onların hak ve çıkarlarının halkımızın çıkarları temelinde korunacağı ve geliştirileceği, Konya'daki yaşama yön verecek bilgi ve birikimlerin neler olabileceğinin ortaya konulmasının sağlanması için çalışmalar yapılacağına değinilmiştir. Meslek odalarından oluşan Konya İl Koordinasyon Kurulu olarak şehirlerimizin geleceği ile ilgili yapılacak her türlü çalışmaya ışık tutmanın, ilgililere meslek disiplinleriyle ilgili teknik destek sağlamanın Konya İl Koordinasyon Kurulunun öncelikli çalışma hedefi olacağı belirtilmiştir" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:27 Kaynak: İHA

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