Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, TTK'ya ait Bartın'daki kömür madeninde yaşanan facianın grizu patlamasından kaynaklandığını, ancak patlamaya neden olan gaz artışının niçin fark edilmediğini anlayamadıklarını söyledi.

ERKEN UYARI SİSTEMİYLE İLGİLİ KUŞKULARINI DİLE GETİRDİ

Başkan Yüksel, Amasra taşkömürü işletmesi müessese müdürlüğünün TTK'ya bağlı 5 müesseseden biri olduğunu, -300 metrede yaşanan facia sonrası yaptıkları teknik incelemede bunun bir grizu patlaması olduğu sonucuna vardıklarını söyledi. Patlama sırasında madende 82 işçinin bulunduğunu belirten Başkan Yüksel, erken uyarı sistemiyle ilgili kuşkularını şöyle dile getirdi:

"MUHTEMELEN BİR ŞEYLER GÖZDEN KAÇTI"

"Maden ocağında metan gazını izlemek için sensörler var. Bunların bazıları sabit sensörler, bazıları da mühendislerin ve iş güvenliği personelinin elinde bulunan seyyar gaz ölçüm cihazları. Üretim alanı sürekli yer değiştirdiği için sabit çok kullanılmaz. Ama hava dönüş yolunda bulunan sensörlerin metan gazının yükseldiğini mutlaka okuması gerekiyor. Biz gaz ölçüm sonuçlarına henüz ulaşamadık ne yazık ki. Ama üretim başlangıcında ve ocakta yapılan patlatmalarda oluşan önemli gaz değişimlerinin seyyar gaz ölçümlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Muhtemelen burada bir şeyler gözden kaçtı ki gazı takip edemediler."

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel.

"ÖLÇÜM GRAFİKLERİNİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Sözcü gazetesine konuşan Başkan Ayhan Yüksel, geçmişte ani gaz degajlarının olduğu grizu patlamalarının da yaşandığına işaret ederken, "Ancak burada patlama ayak içerisinde olduğu için çok ani gaz değişimi olduğunu tahmin etmiyorum. Ama tabi değerleri görüp değerlendirmeden de bu konuda kesin karar veremeyiz. Sistem arızalı mıydı, sistem takip mi edilmedi, gaz bunların yanıtını alabilmek için ölçüm grafiklerini görmemiz gerekiyor. Kazadan sonra yapılacak soruşturmalarda netice ortaya çıkacaktır. Çünkü sistem bu bilgileri saklıyor" dedi.