TMMOB Mimarlar Odası "Nasıl Bir Kent?" Konulu Panelini Kartal'da Gerçekleştirdi
1 saat önce
Kartal Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu. 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen "Nasıl Bir Kent?" konulu panele ev sahipliği yaptı.
Kartal Belediyesi
, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi Anadolu. 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen "Nasıl Bir Kent?" konulu panele ev sahipliği yaptı.
Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak; Pendik
Batı Mahallesi Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erol Ercan, Maltepe
Forum Temsilcisi Ali Kemal
İpek, İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan
, Altıntepe
Düşünceden Eyleme Platformu Kurucu Başkanı Halet Ataş, Dr. Hüseyin Karakuş, Dragos Doğayı Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve İstanbul Çevre Konseyi Temsilcisi Hülya Göksel yer aldı. Panelin moderatörlüğü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güdü tarafından yapılırken çok sayıda mimar, mühendis ve Kartallı vatandaş da panele izleyici olarak katıldı.
Panel, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen'in açılış konuşması ile başladı. Panelde söz alan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güdü, "Konuşulacak çok konu var. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Dilerim arkadaşlarımızın sunumları ve anlatımları mücadelemizdeki haklılığımızı sizlere kanıtlayacaktır." dedi.
Güdü'nün konuşmasının ardından sırayla konuşmacıların hazırladığı sunumlar izlendi ve konuşmalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren panelin sonunda konuşmacılar vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:12 Kaynak: İHA
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