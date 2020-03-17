TMMOB Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınavı yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMMOB Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınavı yapacak - Son Dakika Ekonomi

TMMOB Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınavı yapacak

6 saat önce

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası, serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavları gerçekleştirecek.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınavı yapacak, System.String[]

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası, serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavları gerçekleştirecek.

TMMOB Orman Mühendisleri Odasının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bir yıllık mesleki deneyim kazanma

çalışmalarını başarıyla tamamlayan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları SMM sınavları,

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere yapılacak.

Adayların, ilanda belirtilen belgeleri 25 Mart Çarşamba mesai bitimine kadar odaya ulaştırması gerekiyor.

Sınavlar, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 09.30'da her uzmanlık alanında tek oturum şeklinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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