TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinden alınan Murat Yazıcı, tepki gösterdi - Son Dakika

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği ile İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği görevinden alınan Murat Yazıcı, kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Yazıcı, kendisine destek veren çeşitli odaların üyeleri ile birlikte TMMOB Rize Temsilciliğinde yaptığı açıklamada, 16 Mayıs 2021 tarihinde görsel basında yayınlanan Rize İyidere Lojistik Merkezi yapımı için İkizdere'de açılacak taş ocağı inşaatı ile ilgili açıklamasından dolayı görevlerinden alındığını kaydetti.

Devletin yatırımlarına sahip çıkılması, alanın rehabilite edileceği ve gerekli yasal düzenlemelerin ilgili bakanlık nezdinde yürütüleceği yönündeki görüşlerinin aynen geçerli olduğunu vurgulayan Yazıcı, Anayasanın 26. maddesine göre "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar." hükmünün mevcut olduğunu kaydetti.

Fikir ve ifade hürriyetinin olması gerektiğine vurgu yapan Yazıcı, "Ülkemizde kamu yararına hizmet eden meslek kuruluşu olan İnşaat Mühendisleri Odasının tamamen ideolojik saiklerle, şahsım hakkında her hangi bir soruşturma yapmadan, savunmamı almadan bağlı olduğum Trabzon Şube Başkanlığından görüş alınmadan görevden alma kararı hukuka aykırıdır." dedi.

Bilimsel ve teknik değerlendirmeyi Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığını ve kendisinin detaylı olarak incelediğini değerlendiren Yazıcı, "Bu konuda TMMOB inceleme araştırma yapmadan, hatta Trabzon Şube Başkanlığı ve Rize İl Temsilciliğini muhatap almadan tamamen öznel ve siyasi davranarak Ulaştırma Bakanlığının bu konudaki bilgi ve belgelerini yok saymıştır." diye konuştu.

TMMOB'un 25 Mayıs 2021 tarih ve OB.1131 sayılı yazısında 792 karar olarak belirtilen bölümdeki "Murat Yazıcı'nın, İnşat Mühendisleri Odası Rize Temsilcisi gibi değil, bir suç örgütü temsilcisi gibi davranış sergilediği görülmektedir." ifadesinin kabul edilemez olduğunu değerlendiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından alınan sayısal ve teknik veriler ışığında kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevimizi yerine getirmiş olduğumuzdan dolayı TMMOB İnşaat Mühendisleri Genel Merkezi tarafından suç örgütü temsilciliği ile itham edilmiş olmam şahsıma yapılmış açık hakaret ve iftiradır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve yürütme organı hükümetin mesnetsiz ve öznel değerlendirme yapması mümkün olmamasına rağmen kamu yararına hizmet etmesi gereken anayasal meşruluğu olan TMMOB'un bu şekilde nesnel ve somut verilere dayanmayan yazısı oldukça sığdır, ayrıca bilimsellikten uzak olup, hükümet karşıtlığı hareket etmenin sonucu ortaya çıkmıştır."