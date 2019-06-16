Son Dakika Haberleri: TMMOB'tan Mızraklı'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

TMMOB'tan Mızraklı'ya ziyaret

23 dakika önce

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz ve Diyarbakır oda başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

TMMOB'tan Mızraklı'ya ziyaret, System.String[]
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz ve Diyarbakır oda başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Diyarbakır TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emin Tümür, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Akdemir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Samed Uçaman ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Konuklarını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde ağırlayan Mızraklı, dayanışma ziyaretinden dolayı heyette teşekkür etti. Heyet adına konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Mızraklı'ya yeni görevinden dolayı ve yürütülecek çalışmalarla ilgili başarılar diledi. Mızraklı'nın Belediye Başkanlığı ile zorlu bir görevin üstlenildiğini dile getiren Koramaz, TMMOB olarak her zaman Büyükşehir Belediyesi'nin yanında bulunacaklarını ve dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.

Yapılan açıklamanın ardından Mızraklı, konuklarıyla bir süre baş başa görüşme gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Emin Koramaz, Diyarbakır, Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Mızraklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor! Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kürsüde konuşturulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TMMOB'tan Mızraklı'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]