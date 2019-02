TMMOB Üyeleri, Yazıcı'dan Trafik ve Yapı Denetimi Sorunlarını Çözmesini İstedi

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, yerel seçimlerdeki uzlaşı turları kapsamında Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği ziyaret etti.Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, yerel seçimlerdeki uzlaşı turlarına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ziyaretiyle devam etti. Ziyarette enerji tasarrufundan, yapı denetimlerine kadar farklı bir çok konuya değinildi. Marmaris İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hakan Gün'ün üyeler adına "Odalara bakış açınız nedir?" şeklindeki sorusuna Serkan Yazıcı şöyle yanıt verdi: " Elbette ki odalarımızın bize çok faydası olacak. Burada yapacağım her şeyi yarışma usulü yapacağım. Dolayısıyla odalarımızın belirleyeceği heyetlerle yapacağımız projenin en azından maliyetiyle ilgili bize bilgi sağlamak, toplumu aydınlatmak adına yardım edebilirsiniz diye düşünüyorum. Kent konseyimizi de çalıştırmak lazım. Burada insanların ayrılmasıyla Marmaris'in hiç bir yere varma şansı yok! Marmaris'i bütünleştirici birleştirici bir yaklaşım sunmazsak 'Ben Yaptım oldu' zihniyetiyle devam edersek bir yere gidemeyiz. Marmaris'in kaybedecek bir 15 yılı daha yok. İnsanların yüzünde tebessüm olsun. 12 ay yaşayan bir Marmaris olsun. Sizleri biraz yoracağız, hep beraber çalışıp, hep beraber başaracağız. Yaptığımız her projeyi de seve seve denetlemenizi isterim. Ben sizden bu heyecanı inancı alabilmeliyim ki o işi yapabileyim. Uzlaşmacı bir tutum olduğu zaman her şeyin daha iyiye gittiğini göreceksiniz"."Siz inanın, biz başaralım"Üyelerin trafik ve su arıtma konusuna değinmeleri konusunda ise Yazıcı ;" Trafikteki bütün problem otopark sorunundan kaynaklanıyor. Projelerimizde de yer alıyor. 19 Mayıs Gençlik Meydanının altına 2 katlı büyük bir otopark yapacağız. Onun dışında heyetlerimizin araştırıp belirleyeceği müsait alanlarda yine yer altı otoparkları inşa edeceğiz. Ayrıca ziyaretlerimizde Sanayi sitesinin şehrin içinde olmasının hem komşularımıza, hem de sanayideki esnafa sıkıntı oluşturduğunu gördük. Araştırma yapılır, farklı bir yer belirlenir Sanayi sitesi oraya taşınır. Dolayısıyla trafik sorununu da bu şekilde çözeceğiz." Açıklamasını yaptı. Yazıcı daha sonra,"Marmaris'in zaten bir barajı var. Burada şu anda tam 32 milyon m3'lük su var. Marmaris'in köylerinin kullanacağı maksimum, yılda 1.5-2 milyon m3 su. Her yıl 7-8 milyon m3 su fazla olduğundan dolayı taşmaması için kademli bir şekilde tahliye ediliyor. Bodrum yazın susuzluktan kırılıyor. Bodrum'un kullandığı toplam su miktarı 16 milyon m3. Marmaris'in kullandığı su miktarı ise 11 milyon m3. Bodrum su ihtiyacını buradan görebilir mesafe sadece 110 km. ve sıfır enerjiyle taşınabilir. Bu anlamda biz zaten makul ve mantıklı olmayan ve memlekete ekonomisine zarar verecek hiç bir projenin içerisinde değiliz. Uzlaşma kültürüne sahip olursak, birbirimizi anlamaya çalışırsak her şey çok daha iyi olur. Marmaris'in ihtiyacı içinde devletimizin bütün imkanlarını kullanacağız ve ilk olarak suyu olmayan köylerimize bu suyu götüreceğiz. Turgut köyüne gittiğimizde şahit olduk, bu zamanda hala evinde tuzlu suyla yıkanan insanlar var. İlk icraatlarımızdan biri bu konuyu çözmek olacak." dediTMMOB toplantısından ayrılırken "Siz inanın, biz başaralım" diyen Serkan Yazıcı daha sonra eşi Gül Yazıcı'nın da eşlik etmesiyle beraber kapalı çarşı ve civarındaki esnafı ziyaret ederek, esnafın beklentilerini dinledi, birlikte çay içip, sohbet etti. - MUĞLA