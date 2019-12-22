TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği seçimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği seçimi yapıldı - Son Dakika

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği seçimi yapıldı

6 saat önce

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliğinin 46. seçimi yapıldı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği seçimi yapıldı, System.String[]

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliğinin 46. seçimi yapıldı.

Hakkari Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonundan gerçekleşen seçime tek listeyle giren Ziraat Mühendisi Mesut Kanakan, 53 üyenin tamamının oyunu alarak il temsilciliğine seçildi.

Eski temsilci Bülent Tanyürek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da oda ilkeleri doğrultusunda Hakkari'nin en önemli sivil toplum örgütü olma yolunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Seçim üyelerin katıldığı yemekle son buldu.

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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