TMO, 28 Ağustos itibarıyla fındık alımına başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası fındık fiyatlarını da açıklamıştı. Erdoğan'ın "Alım fiyatı Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Fındık fiyatının belirlenmesinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım tarihi de belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "21 Ağustos itibari ile Toprak Mahsulleri Ofisi alımla ilgili yerlerini açmış olacak ve 28'inden itibaren de alıma başlamış olacak." dedi.

"FINDIK 3 DOLAR 20 SENT"

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Bahçe ile ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, 460 fındık genotipinin ise muhafaza edilmeye devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarına da değinen Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü kabine sonrasında fındık fiyatlarını açıkladı. Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira ve aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 sent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde, aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz" diye konuştu.

"TMO 28 AĞUSTOS'TA ALIMA BAŞLAYACAK"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 28 Ağustos itibari ile fındık alımı yapacağını açıklayan Yumaklı, "Elbette yaklaşık son 21 yılda fındıkla ilgili desteklerimiz var. Bunlardan 2 tanesinden bahsedeyim. Yaklaşık 11,2 milyar liralık bir destek söz konusu fındık için. Aynı zamanda da daha teknoloji kullanımını cesaretlendirici yüzde 50 makine, ekipman desteğiyle yine bu desteklerimizin arasında önemli bir yer tutmakta. Elbette biraz önce söylediğimiz bu fındık fiyatlarından sonra herkesin merak ettiği şey bundan sonra alım şekilleri nasıl olacak ' 21 Ağustos itibari ile Toprak Mahsulleri Ofisi alımla ilgili yerlerini açmış olacak ve 28'inden itibaren de alıma başlamış olacak. Gerektiği kadar, gerektiği yerde alım yerlerini açacağız. Bunu buradan açıkça ifade etmiş olayım" dedi.

"FINDIĞI İYİ KURUTMAK GEREKİYOR"

Bakan Yumaklı, fındık üreticilerine ürünlerinin iyi kurutulması yönünde uyarılarda da bulunarak, "Tabii birkaç hatırlatma yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu; özellikle alım yapılırken fındıkla alakalı nem problemi olmaması için biz üreticilerimizin kurutma hususunda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu hem kendileri için hem de ülke ekonomisi için. Yani bu ürünün kalite kaybına sebep olmasına izin vermememiz gerekir. Diğeri de fiyatla alakalı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu fiyat referans fiyatıdır. Dolayısıyla biz üreticilerimizin bunun altında bir fiyatla satmalarını istemiyoruz. Bu konuda da eğer çok acil bir durum yoksa, aceleyi gerektirecek bir şey yoksa biz üreticilerimizin bu fiyatın altında herhangi bir fiyatta satmamalarını özellikle istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.