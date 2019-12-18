TMO 80 yıllık tarihini bir kaynakta topladı - Son Dakika
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TMO 80 yıllık tarihini bir kaynakta topladı

6 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, lisanslı depoculuk sisteminin temellerinin 1993 yılında TMO'da atıldığını ifade ederek, "Kurum, 2005'te çıkarılan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile Türk tarımına modern ve sağlıklı depoların kazandırılmasına öncülük etmiştir.

TMO 80 yıllık tarihini bir kaynakta topladı, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, lisanslı depoculuk sisteminin temellerinin 1993 yılında TMO'da atıldığını ifade ederek, "Kurum, 2005'te çıkarılan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile Türk tarımına modern ve sağlıklı depoların kazandırılmasına öncülük etmiştir." dedi.

Güldal, TMO Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Toprak Mahsulleri Ofisi Tarihçesi 1938-2018" kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ofisin birçok konuda ülkede öncü kurumlardan olduğunu söyledi.

Bilgisayarlı muhasebe uygulamalarının temellerinin TMO'da atıldığını belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Kurum bünyesinde 1960'da Horozlu Un Fabrikası kurularak modern değirmencilik başlamış oldu. Ofis, 1985'te ilk defa elektronik data transferine dayalı bilgisayar sistemine geçen öncü kuruluşlardan biri olmuştur. Ayrıca lisanslı depoculuk sisteminin temelleri 1993 yılında TMO'da atıldı. Kurum, 2005'te çıkarılan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile Türk tarımına modern ve sağlıklı depoların kazandırılmasına öncülük etmiştir. Şu anda da ülkemizde 4,7 milyon ton lisanslı deponun yapılması TMO'nun önemli bir katkısıyla gerçekleşmiştir."

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başta olmak üzere daha önce TMO'da genel müdürlük görevinde bulunan Nevzat Arseven, Timuçin Turan, Nebi Çelik, Mesut Köse ve Ayhan Karayama da kısa birer konuşma yaptı.

Programın sonunda katılımcılara Aksu ve Güldal tarafından plaket verildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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