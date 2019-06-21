TMO, Araban'da nohut alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) Gaziantep
'in Araban
ilçesinde nohut alımına başladı.
Araban Ziraat Odası
Başkanı Hasan Altun
, TMO Araban Ajansını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban
Ovası'nda nohut ekili yaklaşık 10 bin dönüm alanda hasadın başladığını söyledi.
TMO'nun da ilçede nohut
alımına başladığını belirten Altun, şöyle devam etti:
"İlçede bu yıl kış
mevsimi boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle nohut ekili alanlarda geçen
yıllara oranla rekolte düşüklüğü yaşandı. Geçmiş yıllarda bir dönümden yaklaşık 250-300 kilogram nohut hasat edilirken, bu yıl 150-200 kilograma düştü. TMO eksperleri tarafından yapılan analiz sonucu nohut kalitesine göre kilogramı
2,70 lira ile 3 lira arasında değişen fiyatlarla alınıyor. Geçmiş yıllarda TMO'nun nohut alımı yapmaması yüzünden
üreticilerimiz tüccarlara mahkum oluyordu. Bu yıl TMO'nun ilçemizde 26 yıl aradan
sonra ilk defa nohut alımı yapmaya başlaması üreticilerimizi tüccarların elinden
kurtardı. TMO'nun nohut alımına başlaması için girişimde bulunan tüm
yetkililere Arabanlı üreticilerimiz adına teşekkür ederim."