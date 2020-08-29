TMO Bartın'da 31 Ağustos'ta fındık alımına başlayacak - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Bartın'da fındık alımına 31 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi.
Milletvekili Tunç, yazılı açıklamasında, TMO'nun Bartın Tarım Kredi Kooperatifi yanında açacağı depoda fındık alımlarına 31 Ağustos'ta başlayacağını ve ürün teslimi için kurumun internet sitesinden randevu alınması gerektiğini aktardı.
Hükümet olarak fındık üreticisinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Alım şartlarını sağlayan ve 2020 yılı mahsulü olan tüm kabuklu fındıklar satın alınacak. Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Sistemi belgesindeki kayıtlı miktar kadar ürün teslim edebilecek. Ödemeler ise en geç 10 gün içerisinde üreticilerimizin banka hesaplarına yatırılacak."
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:39 - Kaynak: AA
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