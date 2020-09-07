TMO, buğday ve arpa satış fiyatlarını belirledi Açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, satış fiyatlarının, ekmeklik buğdayda ton başına 1775 lira, makarnalık buğdayda ton başına 1950 lira, arpada ise ton başına 1350 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, 2019'da 19 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 8 artışla 20,5 milyon ton olacağı, 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin ise yüzde 9 artışla 8,3 milyon ton olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Buğday tüketiminin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında ülke üretiminin yurt içi tüketimi karşılayacak seviyelerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Kuruluşumuz, 4 Mayıs'ta sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1650 lira, makarnalık buğdayı ton başına 1800 lira, arpa fiyatını ise ton başına 1275 lira olarak açıklamış olup, ülke genelinde hububat hasadı tamamlanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, TMO'nun stoklarını öncelikle hasat döneminde iç alımlarla oluşturduğu, hasat dönemi bittikten sonra üreticilerin mağduriyetine sebep olmadan stoklarını dış alımla takviye ettiği anımsatılırken, yapılan ithalatların iç piyasada istikrarı sağlamak, tüketiciyi korumak ve sezon içerisinde spekülatif fiyat hareketlerini önlemek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen noktada buğday stoklarımızın ekim ayından itibaren satışa açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı satış fiyatlarımız, ekmeklik buğdayda ton başına 1775 lira, makarnalık buğdayda ton başına 1950 lira, arpada ise ton başına 1350 lira olarak belirlenmiştir. Kuruluşumuzca hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de piyasa düzenlemeye dönük tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir."