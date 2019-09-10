Son Dakika Haberleri: Tmo çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı
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Tmo çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı

25 dakika önce

Manisa ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm alımına bugün itibari ile başlandı.

Tmo çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı, System.String[]

Manisa ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm alımına bugün itibari ile başlandı. İzmir ve Salihli Ticaret Borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirileceği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen 2 Eylül'de İzmir Ticaret Borsası'ndaki kuru üzüm ve incir ilk alım törenindeki konuşmasında, Kuru üzüm fiyatları 10 liranın altına düşerse müdahale ederiz açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli'nin bu açıklamasının ardından, fiyatların düşmesini engellemek için kuru üzümün (No9 kalite) TMO tarafından kilogram başına 10 liradan satın alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda harekete geçen TMO tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlanması için harekete geçildi. Bugün itibari ile TMO tarafından Manisa ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı'da çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlandı. İzmir ve Salihli Ticaret Borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirileceği bildirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı ve kuruma teslim edildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde de bedellerinin de banka hesaplarına aktarılacağı belirtildi.
Randevulu sistemle, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü gerçekleştirilecek alımlarda, üreticiden boşaltma ücreti talep edilmeyeceği ve ürün teslimatlarının sadece ürün sahipleri tarafından yapılabileceği duyuruldu. Randevuların TMO'nun internet sitesinin yanı sıra TMO İzmir Şube Müdürlüğü ve TMO Manisa Ajans Amirliği'nden alınabileceği de kaydedildi. Üreticilerden, anlaşmalı bankalardan alınacak banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri de istendi. TMO tarafından açıklanan anlaşmalı bankalar şöyle, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Denizbank, TEB, Albaraka Türk.
'ÜRETİCİ UYGULAMADAN MEMNUN'
Öte yandan, TMO'nun 2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları, bandırılmış üzümde 10 numara tipi ürünler için kilogram başına 10.5 lira, 9 numara tipi ürünler için 10 lira, 8 numara tipi ürünler için 9.5 lira ve 7 numara tipi ürünler için 8.5 lira olacak.
Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu belirtip, TMO, Alaşehir'de Killik Mahallesi'nde kiralamış olduğu depolarda alımlara başladı. Ödemeler 20 gün içerisinde üreticinin hesabına yatırılacak. Önümüzdeki yıllarda TMO'nun daha erken fiyat açıklaması ve daha erken alımlar başlatması üreticiler için daha iyi olacaktır dedi.
Üzüm üreticisi Mehmet Bircan, kuru üzümün TMO'ya teslim etmek için önceden randevu alıp, saat 05.00'te gelerek ikinci sırada yer aldığını belirtip, Tüccarda 9 numara üzüm 8.5 kuruş, burada 10 TL. İyi fiyat, memnunuz diye konuştu.


Alaşehir, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
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