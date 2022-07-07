TMO Çubuk'ta hububat alımı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

TMO Çubuk'ta hububat alımı yapacak

07.07.2022 14:22

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımı için Çubuk'ta alım merkezi açacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımı için Çubuk'ta alım merkezi açacak.

Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, TMO'nun alım merkezi yapacağı bölgede inceleme yaptı.

Kaymakam Keleş, ilçede 500 bin dekar alanda hububat ekimi yapıldığını, TMO alım merkezi olmaması nedeniyle ürünlerin pazara ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını ifade etti.

Keleş, şunları söyledi:

"İlçemizde Toprak Mahsullerine ait bir tesis yoktu. Bu nedenle üreticilerimizin yaklaşık 300 bin tonun üzerindeki hububatı değerinde alıcı bulamıyordu. Üreticilerimiz mahsullerini satmak için civar ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. İlçemizde böyle bir deponun, alım istasyonunun kurulması çiftçilerimiz için de büyük önem arz etmektedir."

Belediye Başkanı Demirbaş da çiftçinin bundan böyle ürünlerini değerinde satacağını, alım merkezinin hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Kendileri için bir hayalin gerçekleştiğini dile getiren Ziraat Odası Başkanı Gülle de, "Yaklaşık 20 yıldır çiftçilerimiz bugünü bekliyordu. Geçmiş yıllarda ilçemizde yetiştirdiğimiz ürünler düşük fiyatlara gidiyordu. İnşallah bundan sonra ofisle birlikte fiyatlar yükselecek." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMO Çubuk'ta hububat alımı yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:46 Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:24 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 19:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: TMO Çubuk'ta hububat alımı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement