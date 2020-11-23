TMO'dan ekmeklik un piyasasına yakın takip

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, un piyasalarındaki istikrarsızlığı önlemek amacıyla stoklarından ekmeklik buğday satışını artırırken, bunun etkilerini izlemek için de "Elektronik Satış Platformu" üzerinden takip sistemi başlattı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, TMO'nun, hububat piyasalarında gelişmeleri yakından takip ederek satış politikalarını belirlediği, sektörün ham madde tedarikinde sürekliliği sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla piyasaya ürün arz ettiği anımsatıldı.

Bu doğrultuda, ekim ayında başlayan satışların kasım ayı itibarıyla devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Özellikle salgın dönemiyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda buğday fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle ekmeklik un fiyatlarında bölgelere göre değişmekle birlikte önemli ve hızlı artışlar görülmüştür. TMO olarak un piyasalarındaki bu istikrarsızlığı önlemek amacıyla stoklarımızdan yapılan ekmeklik buğday satışlarının miktarı artırılmış ve un piyasalarındaki etkilerini izlemek üzere de 'Elektronik Satış Platformu' üzerinden takip sistemi başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Makul fiyattan satış taahhüt altına alındı

Kasım ayı itibarıyla uygulamaya alınan "Elektronik Satış Platformu" ile un sanayicilerine arz edilen buğday karşılığının ekmeklik un olarak makul fiyattan piyasaya sunulmasının taahhüt altına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, piyasaya makul fiyatlarla un vereceğini taahhüt eden firmalar, fiyat taahhütlerini TMO Elektronik Satış Platformu'na tanımlamaktadır. Firmaların fiyat taahhütlerini teyit eden faturalarını TMO Elektronik Satış Platformu sistemi üzerinden ibraz etmeleri sağlanmaktadır. İbraz edilen faturalar ayrıca ilgili kurumlar nezdinde teyit edilmektedir. TMO'nun bu uygulaması kapsamında yaklaşık 300 un sanayicisi başvurarak taahhütte bulunmuş, taahhüt edilen un fiyatlarının ağırlıklı ortalaması çuval başına 130 liradır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, çuval başına 130 liranın altında un fiyatı taahhüt eden firmalara fiili kapasitelerinin yüzde 50'si kadar tahsisat yapıldığının aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz ay un fiyatlarının ülkemiz genelinde çuval başına 150 liraya kadar çıktığı dikkate alındığında, kuruluşumuz tarafından hayata geçirilen uygulama sayesinde un piyasaları üzerinde yüzde 10-15 civarı bir düşüş ile çok önemli bir regülasyon sağlandığı görülmektedir. Özellikle fırıncı esnafının ve ekmek üreticisi işletmelerin TMO tarafından tahsis yapılan ve uygun fiyatla piyasaya un arz eden un işletmeleri hakkında taşra şube müdürlüklerimiz ve bağlı oldukları fırıncı odaları ile temasta bulunmaları önem arz etmektedir."