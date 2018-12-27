Son Dakika Haberleri: TMO'dan Fiskobirlik'e Fındık Kararnamesinde İmza Atıldı

TMO'dan Fiskobirlik'e Fındık Kararnamesinde İmza Atıldı

1 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e verilecek olan 10 bin ton fındık kararnamesinin imzalandığını söyledi.

TMO'dan Fiskobirlik'e Fındık Kararnamesinde İmza Atıldı, System.String[]
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e verilecek olan 10 bin ton fındık kararnamesinin imzalandığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Fındık Çalışma Grubu'nun gayretleri sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin imzalandığını açıkladı. Milletvekili Öztürk, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı üreticilerimizin teşkilatı olan FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun desteklenmesine ilişkin müjdeyi Ekim ayında vermişti. Bu husustaki kararname imzalanmıştır. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:25 Kaynak: İHA

Milletvekili, Giresun, Güncel
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