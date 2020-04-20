Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yapılan açıklamada, ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin düzenlemenin "yanıltıcı ve yanlış" yorumlandığı belirtilerek, "Bu kararla TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de 18 Nisan'da yayımlanan "Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nın ardından, " Türkiye'de hububat ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlandığı ya da TMO'ya yeni ithalat yetkileri verildiği" şeklinde yanıltıcı ve yanlış yorumların yapıldığı belirtildi.

Bazı dönemlerde, uluslararası ticari işlemlerde karşılıklı olarak ek vergiler koymak suretiyle ek mali yükümlülük uygulamalarının hayata geçirilebildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece 16.01.2019 tarih, 649 sayılı Karar kapsamında kuruluşumuza verilen yetkilerde aynı zamanda ek mali yükümlülük yönüyle de muafiyet sağlanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu kararla TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir."

TMO stoklarında piyasalarda istikrarı sağlayacak miktarda ürün bulunduğu ve yaklaşan hasat dönemi de dikkate alındığında hububat piyasalarında arz yönüyle herhangi bir sıkıntının öngörülmediğinin altı çizildi.