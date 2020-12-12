TMO deposundan fındık çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, TMO'ya ait depodan önceki gece 15 çuval fındık çalınmasıyla ilgili çalışma sonucu M.M.A (28), V.A (35) ve H.B'yi (22) gözaltına aldı.

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