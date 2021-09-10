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TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün - Son Dakika

TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün

10.09.2021 10:03
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün, System.String[]

FINDIK alımlarına 1 Eylül'de başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2 bin 507 üreticiden aldığı mahsulün ödemesini yaptı.

FINDIK alımlarına 1 Eylül'de başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2 bin 507 üreticiden aldığı mahsulün ödemesini yaptı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin bugün öğleden sonra paralarını hesaplarından çekebileceklerini belirterek, "Ödemeleri her hafta düzenli olarak yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medyadan "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz" paylaşımının ardından TMO harekete geçti. TMO, 1- 8 Eylül günleri arasında fındığını teslim eden 2 bin 507 üreticinin ödemesini yaptı. DHA'ya konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin bugün öğleden sonra paralarını hesaplarından çekebileceklerini açıkladı. 2 bin 507 fındık üreticisine 75 milyon TL tutarında ödeme yapılacağını belirten Güldal, "1 Eylül itibarıyla fındık alımına başladık ve bugün itibarıyla baktığımız zaman, 15 bin üreticimiz 30 bin tona varan randevu alımı söz konusu oldu. Bugün itibarıyla ilk 8 günün ödemesini yaptık. Yaklaşık 2 bin 507 üreticimize, 75 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Aldığımız fındıkların ödemelerini her hafta düzenli olarak yapmaya gayret edeceğiz. Kamuoyunda 21 gün içerisinde ödeme yapacağımız bizim genel açıklamamız ama fındıkta ve diğer ürünlerde mümkün olduğu kadarıyla 1 hafta veya 10 gün içerisinde ödemeleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'RANDEVULAR ŞU ANDA HEMEN HEMEN DOLU'Üreticilerin fındığını vermek için TMO'yu tercih ettiğini belirten Güldal, "Baktığımızda aldığımız randevular, şu anda hemen hemen dolu. Üreticilerimizin büyük çoğunluğu randevu aldıkları günlerde fındıklarını getirip TMO'ya teslim ediyor. Buradan üreticilerimize de teşekkür ediyorum. Özellikle TMO'nun alım kriterleri üreticilerimiz tarafından benimsenmiş durumda. Gerek rutubet, gerek kırık, gerekse de buruşuk oranlarına dikkat ederek alım noktalarına fındıklarını getiriyorlar. Hemen hemen fındığını veremeden geri dönen üreticimiz yok veya çok az. Bu da ayrı bir memnuniyet durumu. Alım sürecimiz devam ediyor. Daha alımların 1 hafta, 10 gününü tamamladık. Zaman içerisinde fındığını kurutan üreticilerimizin de randevularını alarak bize ürünlerini getireceklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'TMO'NUN VERMİŞ OLDUĞU ALIM FİYATLARI ÜRETİCİ İÇİN BİR SİGORTA'

Güldal, ofisin alım fiyatlarının üreticiler için sigorta özelliği taşıdığını ve ülke ihracatına ciddi katkılar sağladığını ifade ederek, "TMO, 9'uncu kez fındık alımı için görevlendirildi. Dolayısıyla bir tecrübe ve donanım oluşmuş oldu. Bu anlamda bir kabiliyet oluşmuş oldu. Baktığımızda Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık üreticisine ve bölgeye çok şey kattı. Son yıllarda üst üste alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından değerlendirilmesi sonucu üretici lehine bir istikrar gelişmiş oldu. Özellikle tarımsal ihracatımızın en önemli kalemlerinden bir tanesi fındık ihracatımız. Yaklaşık 2,3 milyar dolara varan bir fındık ihracatımız söz konusu. Bu sene de 2 milyar dolar sınırında seyretti. Böyle de bir tarımsal ihracatta istikrar söz konusu. TMO'nun vermiş olduğu alım fiyatları üretici için bir sigorta olduğu gibi, ülkenin genel ekonomisinde, ihracat noktasında ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bu anlamda TMO'nun piyasadaki rolü etkin bir şekilde devam ediyor" dedi.


TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Lirası, Fındık, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün - Son Dakika
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