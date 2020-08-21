TMO, fındık alımlarında Kovid-19 tedbirlerini tam uygulayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 24 Ağustos itibarıyla başlayacak fındık alımlarında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlerin tam olarak uygulanacağını bildirdi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı kabuklu fındık alım fiyatlarının hasat öncesinde duyurulduğu hatırlatılarak, bütün hazırlıkların tamamlandığı aktarıldı.

24 Ağustos itibarıyla başlayacak alımların sorunsuz devam etmesi amacıyla tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı da gerekli tedbirin alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimiz ve çalışanlarımızın sosyal mesafesini tesis etmek adına üretici izleme odaları oluşturulmuştur. Bu sayede üreticilerimiz ürün analizlerini kameralı sistem sayesinde sürekli dezenfekte edilen bir alanda izleyeceklerdir.

Ürün alım noktalarının giriş kısımları ile bekleme alanlarında dezenfektan ve maske bulundurulacaktır Alım noktalarına girişlerde ateş ölçümü ve maske denetimleri yapılacaktır. Alım noktalarında yalnızca üreticilerimiz bulunacak, ürün sahibi dışındaki kişilerin alana girişine izin verilmeyecektir. Sosyal mesafenin sağlanması için gerekli her türlü önlem alınacaktır. Üreticilerimiz ile çalışanlarımız için Kovid-19'a karşı gerekli bütün tedbirler uygulanacak olup maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir."