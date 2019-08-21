TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu
'da fındık alımına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:40
İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! İşte masaya yatırılması beklenen konular Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor