Son Dakika Haberleri: TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede
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TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı.

TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı.
Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:40 
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