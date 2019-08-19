Son Dakika Haberleri: TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek
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TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek

58 dakika önce

Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilecek fındık müdahale alımı için süreç bugün başlarken, fındık alım bedelleri de 20 gün içinde ödenecek.

TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilecek fındık müdahale alımı için süreç bugün başlarken, fındık alım bedelleri de 20 gün içinde ödenecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:14 
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