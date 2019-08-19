TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek
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Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilecek fındık müdahale alımı için süreç bugün başlarken, fındık alım bedelleri de 20 gün içinde ödenecek.
Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilecek fındık müdahale alımı için süreç bugün başlarken, fındık alım bedelleri de 20 gün içinde ödenecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:14
Bakan Pakdemirli açıkladı: Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri Tuvalet tartışması, 23 kişinin karıştığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü FİSKOBİRLİK, 25 kuruş fazla fiyatla fındık alımına başladı TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek