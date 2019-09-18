Son Dakika Haberleri: "TMO, fındık üreticilerimizi mağdur etmedi"
Son Dakika Ekonomi Haber

"TMO, fındık üreticilerimizi mağdur etmedi"

47 dakika önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin, bugünlerde sıcak paraya ihtiyacı olan fındık üreticilerini mağdur etmediğini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin, bugünlerde sıcak paraya ihtiyacı olan fındık üreticilerini mağdur etmediğini belirtti.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun 21 Ağustos'tan bu yana üreticiden fındık alımında bulunduğunu anımsattı.

TMO'nun ilk olarak Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık alımına başladığını belirten Soydan, daha sonra ofisin alım noktalarını artırdığını ifade etti.

Soydan, ofisin illerin merkez bölgelerinin yanı sıra bazı ilçelerde de üreticiden fındık aldığını kaydederek, üreticilerin mahsullerinin parasını erken almasının ise memnuniyet verici olduğunu söyledi.

TMO'nun şimdiye kadar iki kez üreticilere ödeme yaptığını belirten Soydan, "TMO ilk olarak 700 üreticinin hesabına 11,2 milyon, ardından da 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırdı." dedi.

Soydan, ödemelerin kısa sürede yapılmasının üreticileri oldukça sevindirdiğini vurgulayarak, "Bugünlerde üreticilerimize sıcak para gerekiyordu. TMO da bu durumu göze alarak üreticilerimizi mağdur etmedi." diye konuştu.

Erken ödemelerin ofise ilgiyi artırdığını aktaran Soydan, şöyle devam etti:

"TMO'nun erken ödeme yaptığını gören üreticiler şimdi elinden geldiğince buraya ürününü satmaya çalışıyor. Daha önce üretici belli prosedürlerden kaçmak için fındığını serbest piyasaya satıyordu. Ancak TMO'nun ödemelerini hızlı yapması üreticilerin de fikrini değiştirmiş durumda."

Soydan, şu anda serbest piyasaya inen fındık miktarında düşüş olduğunu belirterek, bunda FİSKOBİRLİK'in TMO adına fındık almasının da etkili olduğunu kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:26:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "TMO, fındık üreticilerimizi mağdur etmedi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]