Son Dakika Haberleri: TMO fındık üreticisine alımlar için randevu vermeye başlıyor
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TMO fındık üreticisine alımlar için randevu vermeye başlıyor

1 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yarından itibaren 2019 ürünü fındık alımı için çiftçilere randevu vermeye başlayacak.

TMO fındık üreticisine alımlar için randevu vermeye başlıyor, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yarından itibaren 2019 ürünü fındık alımı için çiftçilere randevu vermeye başlayacak.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant kalite fındık için 16,5 lira olarak açıklandığını anımsattı.
TMO tarafından çiftçilere 19 Ağustos'tan itibaren alımlar için randevu verileceğini, 21 Ağustos'ta da ürün kabulüne başlanılacağı yönünde açıklamada bulunulduğunu belirten Öztürk, sürecin Türkiye ve fındık üreticilerine hayırlı olmasını diledi.
Öztürk, ofisin tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade ederek, "TMO alım esaslarını da açıkladı. Şartlar üreticilerimizin lehine, gayet güzel. Şimdi sıra üreticilerimizde. Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini güncelleyerek randevularını alabilirler. Verilen tarihte de ürün teslimi gerçekleştirilecek." dedi.
Çiftçilerden fındık teslimlerinde aceleci davranmamalarını isteyen Öztürk, "Üreticimiz sabırlı olmalı. TMO'dan aldıkları randevulara riayet etmeleri ve alım şartlarına uymaları halinde hem fiyattan memnun olurlar hem de piyasada fiyatın düşmesi önlenir. Onun için çok acele davranılmamalı." diye konuştu.
Öztürk, Giresun'da Fındık Lisanslı Deposu'na ürün teslim edecek çiftçilerin de buradan alacakları ELÜS (elektronik ürün senedi) ile 9 ay vadeli, sıfır faizli kredi kullanabileceklerini sözlerine ekledi.
Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:12 Kaynak: AA
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