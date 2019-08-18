TMO fındık üreticisine alımlar için randevu vermeye başlıyor
47 dakika önce
Fındık üreticileri, Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini güncelleyerek randevularını alabilecek, verilen tarihte de ürün teslimi gerçekleştirilecek.
Fındık üreticileri, Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini güncelleyerek randevularını alabilecek, verilen tarihte de ürün teslimi gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:59
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