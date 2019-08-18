Son Dakika Haberleri: TMO fındık üreticisine alımlar için randevu vermeye başlıyor
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TMO fındık üreticisine alımlar için randevu vermeye başlıyor

47 dakika önce

Fındık üreticileri, Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini güncelleyerek randevularını alabilecek, verilen tarihte de ürün teslimi gerçekleştirilecek.

TMO fındık üreticisine alımlar için randevu vermeye başlıyor, System.String[]
Fındık üreticileri, Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini güncelleyerek randevularını alabilecek, verilen tarihte de ürün teslimi gerçekleştirilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:59 
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