Son Dakika Haberleri: TMO Genel Müdürü: 414 milyon lira fındık üreticilerine ödeme yaptık
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TMO Genel Müdürü: 414 milyon lira fındık üreticilerine ödeme yaptık

27 dakika önce

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal, "Bugün fındık üreticilerimizin toplam 266 milyon lira sabah 09.00 itibarıyla hesaplarına yatmıştır ve üreticilerimiz paralarını tahsil edebilirler.

TMO Genel Müdürü: 414 milyon lira fındık üreticilerine ödeme yaptık, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal, "Bugün fındık üreticilerimizin toplam 266 milyon lira sabah 09.00 itibarıyla hesaplarına yatmıştır ve üreticilerimiz paralarını tahsil edebilirler." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Sabah, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:11 
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