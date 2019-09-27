TMO Genel Müdürü: 414 milyon lira fındık üreticilerine ödeme yaptık
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal, "Bugün fındık üreticilerimizin toplam 266 milyon lira sabah 09.00 itibarıyla hesaplarına yatmıştır ve üreticilerimiz paralarını tahsil edebilirler.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal, "Bugün fındık üreticilerimizin toplam 266 milyon lira sabah 09.00 itibarıyla hesaplarına yatmıştır ve üreticilerimiz paralarını tahsil edebilirler." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:11
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