TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Buğday ithalatından 1.4 milyar dolar kazandık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: 'Buğday ithalatından 1.4 milyar dolar kazandık' - Son Dakika

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Buğday ithalatından 1.4 milyar dolar kazandık"

6 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday ithalatından Türkiye'nin kazandığı paranın 1.4 milyar dolar olduğunu belirtti.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday ithalatından Türkiye'nin kazandığı paranın 1.4 milyar dolar olduğunu belirtti.


Malatya'da bir dizi temaslarda bulunan ve Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 174. Yıl dönümü nedeniyle Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ziraat Mühendisleri Odası'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Buğday ithalatı ve Türkiye'nin kazancıyla ilgili bilgiler aktardı.


Güldal, "Türkiye'nin 20 milyon ton buğday üretimi var. 18.5 milyon ton tüketimi var. Türkiye buğday üretiminde kendi kendine yeten bir ülkedir. Ancak Türkiye un ticaretinde de dünyanın lideridir, birinci sırasındadır. Buğdaydan un yapıp, unlu mamuller yapıp yurt dışına satan bir ülkedir ve dünyada bir numaradır. Makarna ihracatında da İtalya'dan sonra ikinci sıradadır. Haliyle bizim elimizdeki buğdaydan un yapıp makarna yapıp gönderirsek bize bir şey kalmaz. Takviye etmemiz lazım veya ihraç edeceğimiz mamul maddesinin ham maddesini yurt dışından almamız lazım. Bizde tam olarak onu yapıyoruz, Türkiye olarak. Türkiye 2018 yılında 5.8 milyon ton buğday ithal etti. 7.5 milyon ton da mamul madde ihraç etti, un, makarna vs Yaklaşık 2.5 milyon ton fazla bir mamul madde üretti. Türkiye'nin kazandığı para 1.4 milyar dolar bu un ticaretinde. Herkes yapıyor, başka ülkeler yapıyor neden Türkiye yapmasın. Niye bizim çiftçimizin morali bozulsun. Türkiye'nin 17-18 milyar dolarlık tarımsal ihracatı var, bunu da arttırmaya çalışalım. İşte 2023'de 40 milyar dolarlık hedef kondu" dedi. - MALATYA

Ahmet Güldal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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