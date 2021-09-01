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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan fındık alımı değerlendirmesi - Son Dakika

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan fındık alımı değerlendirmesi

01.09.2021 13:37

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık alımlarının geçen yıllardaki kriterlerle yapıldığını ve çalışmaların tamamen üretici lehine olacak şekilde yürütüleceğini belirterek üreticilere, referans fiyatın altında ürün satmama çağrısında bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık alımlarının geçen yıllardaki kriterlerle yapıldığını ve çalışmaların tamamen üretici lehine olacak şekilde yürütüleceğini belirterek üreticilere, referans fiyatın altında ürün satmama çağrısında bulundu.

TMO'nun Sakarya'da fındık alımlarına başlaması dolayısıyla Erenler ilçesi Pirahmetler Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fındığın Sakarya'nın yanı sıra ülke için önemli bir üretim ve ihracat ürünü olduğunu söyledi.

Kaldırım, Sakarya'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 49 bin kişi olduğunu, bunlardan 37 bin 158'inin fındık üreticisi olduğunu aktardı.

Fındığın yüzde 60'ı aşkın ihracatının Sakarya'dan yapıldığını kaydeden Kaldırım, "İlimiz tarımsal açıdan bereketli bir il. Çiftçimiz üründen ve verilen fiyattan memnun. Aynı zamanda ilimize dışarıdan da çok fazla tarım çiftçisi geliyor. Üretime katkı veriyorlar, onları misafir ediyoruz. Her açıdan önemli bir ürünün bugün alım kampanyasını başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

"TMO'ya gelecek bütün fındığı almak için imkanlarımız hazırdır"

TMO Genel Müdürü Güldal da fındık alım kampanyasının ilk günü olduğunu belirterek "Fındık çok değerli bir ürün. Ülkemizin ihracatta, üretimde lider olduğu en önemli ürünlerimizden biri. Yaklaşık 2,3 milyar dolara çıkan tarımsal ihracat getirisi olan bir ürünümüz. Değerinin yüksek, kıymetli olması önemli. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımız fındık alım fiyatlarını levant kalite için 26,5 lira, Giresun kalite için 27 lira, sivri kalite için de 25 lira olarak açıkladı. Bugün kampanyamızı başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki kriterlerimizle alımları yapıyoruz. Tamamen üretici lehine olacak şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. İyi bir sezon geçireceğimizi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık alım sürecine ilişkin daha önce yapılan açıklamayı anımsatan Güldal, fındık bedellerinin en geç 21 gün içinde üreticilere ödeneceğini yineledi.

İlk iki hafta içinde fındığı TMO'ya teslim eden çiftçilere de ücretlerinin bir haftada ödeneceğini açıklayan Güldal, "Daha sonra fındığını verenler de 7-15 gün içerisinde bedellerini alacaklar. 21 gün, Toprak Mahsulleri Ofisinin tüm ürünleri için planladığı ödeme sürecidir ama fındıkta biz hiç 15 günü geçirmedik. İlk teslimatların bedelleri de bir hafta içerisinde ödenmiş olacaktır." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle Bartın ve Kastamonu'daki çiftçilerin mağdur olmaması için alım ekiplerini görevlendirdiklerini belirten Güldal, "TMO'ya gelecek bütün fındığı almak için depomuz, finansımız, personel kapasitemiz ve imkanlarımız hazırdır. Hiçbir üreticimizin TMO'ya geldikten sonra geri dönmesini istemeyiz ama lütfen özellikle rutubet konusunda çok hassas olmak lazım çünkü yağışlı günlerden geçiyoruz. Bir diğer konu Çiftçi Kayıt Sistemini mutlaka güncelleyip üreticilerimizin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güldal ayrıca, çiftçilerin merak ettikleri konuları TMO yetkililerine sormalarını isteyerek "Bizim fiyatlarımız referans fiyattır. Bunun altında hiçbir üreticimiz fındığını satmasın, başkasına teslim etmesin. Üzerinde satarsa bereketini bulsun. Sezonun hem ülkemize hem de bölgemize ve üreticimize bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sezonun ilk fındığı teknik personel tarafından randıman ve nem oranları ölçülerek tartıldı.

İlk fındığı teslim eden Necdet Karataş da TMO'nun bu yılki alımlarında ilk fındığı verdiği için heyecanlı olduğunu belirterek fiyatların memnun edici olduğunu dile getirdi.

Törene AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve TMO yetkilileri katıldı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan fındık alımı değerlendirmesi
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan fındık alımı değerlendirmesi
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan fındık alımı değerlendirmesi
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan fındık alımı değerlendirmesi
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan fındık alımı değerlendirmesi

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ahmet Güldal, Sakarya, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan fındık alımı değerlendirmesi - Son Dakika


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