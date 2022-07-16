TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan hububat hasadı değerlendirmesi - Son Dakika
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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan hububat hasadı değerlendirmesi

16.07.2022 11:54

Edirne'de çeşitli temaslarda bulunan Güldal, AA muhabirine, TMO merkezlerinde yoğun bir alım gerçekleştirildiğini belirtti.

Edirne'de çeşitli temaslarda bulunan Güldal, AA muhabirine, TMO merkezlerinde yoğun bir alım gerçekleştirildiğini belirtti.

Ülke genelinde hububat hasadının verimli geçtiğini vurgulayan Güldal, TMO'nun buğdayda ton başına 7 bin 450 lira, arpada ise ton başına 6 bin 200 lira olan alım fiyatının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

TMO'nun bu yıl yoğun bir alım gerçekleştirdiğini anlatan Güldal, şunları kaydetti:

"TMO olarak kendi üreticimizden aldığımız ürünlerle stoklarımızı doldurmayı ve 2022-2023 tüketim döneminde yurt içi kaynaklarımızı kullanmayı hedefliyoruz. Hasat bu yıl 2-3 hafta gecikmesine rağmen yağış rejiminin olumlu seyretmesinden dolayı verim ve kalite çok yüksek. Bereketli ve iyi gidiyor şükür. Haliyle Türkiye'de beklenen rekolte büyük oranda gerçekleşecek. Bu anlamda hububat özelinde verimli ve bereketli bir sene yaşıyoruz. Buradan tüm üreticilerimize kazançlarının bereketli, ürünlerinin bol olmasını diliyorum."

Güldal, bundan sonraki yıllarda buğday ekiminin artması ve üreticilerin hububata yönelmelerini beklediklerini dile getirdi.

"Üretim ülkeye yetecek miktarda olacaktır"

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hububat anlamında sıkıntı yaşamasını ön görmediklerine işaret eden Güldal, "Türkiye'nin kendisine yeten miktarda üretimi söz konusu olacaktır. Ama Türkiye önemli bir ihracat ülkesidir, tarımsal ihracat ülkesidir. Bu anlamda mamul maddeler içerisinde devletimizin mekanizmaları ona müsaittir, ona göre ayarlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan hububat hasadı değerlendirmesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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