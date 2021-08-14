TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal Trabzon'da fındık hasat şenliğine katıldı Açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan açıklamaya göre, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında, Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'nde, "Fındıkta Verimi ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında oluşturulan örnek bahçede fındık hasat şenliği gerçekleştirildi.

Güldal, burada yaptığı konuşmada, fındıkta Doğu ve Batı Karadeniz arasında dekarda büyük üretim farkı bulunduğuna dikkati çekti.

Bu tür örnek bahçeler sayesinde, batıdan daha az verimli olan doğu bölgesinin farkının kapatılabileceğine işaret eden Güldal, "Bahçedeki verim ne kadar artarsa, maliyet de düşecektir ve dolayısıyla karlılık artacaktır. Türkiye'nin fındığı ne kadar çok olursa, ülkemizin ekonomik gücü, tarımsal ihracatı fındıktan dolayı daha çok artacaktır. Hem üreticimiz hem bölge hem de ülkemiz kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, TMO olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarına işaret ederek, "Fındığın kurumasından sonra alım işlemlerine hızlı bir şekilde hazırda bulunan alım depolarında başlayacağız. Üreticilerimizin her zaman yanındayız. TMO olarak tüm üreticilerimize her türlü kolaylığı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türk fındığında yaşanan en büyük sorunlardan birinin verim ve kaliteyi artırmak olduğunun altını çizdi.

Bundan sonra, fiyattan daha çok odaklanılması gereken konunun, fındıktan dönüm başına alınan verimi ve kaliteyi artırmak olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda son yıllarda yapılan çalışmalar, gösterilen gayretler umut vericidir. Yeni bir fındık anlayışı, yeni bir fındık ekme ve ürün elde etme anlayışına doğru gidiyoruz. Bu da Türkiye'ye 2 milyar dolardan, 6 milyar dolara gelire doğru götürecektir."

Fındık hasat şenliğine, Vali İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

Etkinlik, örnek bahçede hasat yapılmasının ardından sona erdi.