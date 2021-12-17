TMO Genel Müdürü Güldal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güldal, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Spor kategorisinde oyunu Sıraç Karadeniz'in Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 23 kilometre mesafedeki Aşağı Kayalar köyünde gençlerin, yörede yaygın bulunan ve dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacını kalıplarla şekillendirip kayak takımına dönüştürdüğü "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafına veren Güldal, "Ülkemizin en doğusunda gençlerimiz kayak sporunu oradaki imkanlarla yaptıkları ekipmanlarla hayata geçiriyorlar. Birlikte hareket etmelerinden dolayı da bu fotoğraf hoşuma gitti." dedi.

Güldal, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın, şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle yeni bir hayat sürdüğünü gösteren fotoğrafa oy vererek, fotoğrafın samimiyetinden etkilendiğini ifade etti.

Haber kategorisinde ise tercihini Mustafa Hassona'nın Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinlilerin, yaşamlarını İsrail'in son saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında sürdürdüğünü gösteren "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Güldal, "Bu fotoğrafta yaşama tutunmayı görüyorum. İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulmün fotoğrafları çok sayıda var ama bu fotoğraf büyük bir yıkım içinde dahi bir ananın evlatlarına şefkatini, onların temiz olması amacıyla onları temizlemesi oldukça etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, oylamada yer alan fotoğrafların hepsinin çok değerli olduğunu belirterek, "Arkadaşların emeklerine sağlık." dedi.