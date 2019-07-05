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TMO Genel Müdürü Güldal'dan, Başkan Gültekin'e ziyaret

51 dakika önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i ziyaret etti.

TMO Genel Müdürü Güldal'dan, Başkan Gültekin'e ziyaret, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Güldal, Tercan Belediye Başkanı Gültekin'i makamında ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Erzincan'da devam eden hasat ve hububat üretimini takip etmek üzere Erzincan'a geldiklerini belirtti. Piyasayı yakından takip ettiklerini ifade eden Güldal, "TMO hasada hazır, üreticilerimiz gönül rahatlığıyla ürünlerini alım merkezlerimize, belirlenen fiyat üzerinden teslim edebilirler. Hasada hazırlanan üreticilerimiz için inşallah bu sezon bereketli ve hayırlı olur." dedi.

Gerçekleşen ziyaret kapsamında Güldal, "Gayretiyle, özverisiyle yıllarca Tarım ve Orman Bakanlığı'nda üstün başarılar gösteren değerli meslektaşımızdır. Bizde Başkan Gültekin'in yanında ve destekçisi olacağız. Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e yeni görevinde başarı diliyor. Tercan halkına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Başkan Gültekin'de TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal a yapmış olduğu ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
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