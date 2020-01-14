TMO Genel Müdürü Güldal'dan Malatya Ticaret Borsasına ziyaret - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malatya Ticaret Borsasını ziyarete etti.

Güldal, TMO olarak, Ticaret Borsalarıyla yakın işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

TMO, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve LİDAŞ'ın katkısı, Malatya Ticaret Borsasının da girişimleriyle Kuru Kayısı Lisanslı Depo inşasının devan ettiğini aktaran Güldal, şöyle devam etti:

"Kaba inşaatının hemen hemen tamamlanma aşamasına geldiğini biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kayısı, lisanslı depo vesilesiyle belki TMO'nun gündemine girecek. Biz TMO olarak, bu konuda tüm hazırlıklarımızı güncel tutmak durumundayız. Pozitif yaklaşan Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bilgi aktarmak durumundayız."

Borsa Başkanı Ramazan Özcan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, inşası devam eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoya katkılarından dolayı Güldal'a teşekkür etti.

TMO'nun bölgede hayvancılık yapan üreticileri korumak adına önlemler aldığını anlatan Özcan, bu konuda da sektör temsilcileri adına Güldal'a teşekkür ettiklerini ifade etti.