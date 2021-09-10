TMO Genel Müdürü Güldal: "Fındık üreticilerinin TMO'ya karşı yoğun ilgisi var"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Gelinen süreçte fındık üreticilerinin TMO'ya karşı yoğun bir ilgisi var. Randevular açık. Şu anda 15 bin üreticimiz ilk haftalar için 30 bin tonun üzerinde randevu almış durumda. İlk bir haftada fındığını teslim eden üreticilere 75 milyon lira ödemesini de yaptık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Güldal, AA muhabirine, 1 Eylül'de fındık alımına başlayan TMO'nun süreci başarılı şekilde devam ettirdiğini söyledi.

TMO'nun 18 noktada fındık alımına başladığını hatırlatan Güldal, aradan geçen bir hafta içerisinde alım noktalarının 32'ye kadar çıkarıldığını kaydetti.

Zaman zaman üreticilerin fındık verdiği TMO depolarına ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Güldal, üreticilerin TMO'ya karşı büyük teveccühünün bulunduğunu, bu durumun da sevindirici olduğunu ifade etti.

Fındıkta bu sezon randıman ve kalitenin yüksek olmasının fiyatlara olumlu yansıdığı bilgisini veren Güldal, "Bu haliyle baktığımızda ortalamanın 28 lira olduğu, hatta randımana göre 30 liraya kadar fiyat skalasını yükselten üreticilerimiz var. Bu da ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

Güldal, bölgede hava şartlarının biraz daha müsaade etmesiyle harmanlarda bulunan fındığın kurutma işleminin kısa sürede tamamlanacağını ümit ettiklerini dile getirerek, "TMO olarak 68 noktada alım yeri hazırlığı yapıyoruz. Fındık olan ve üreticilerimiz yoğun olduğu yerlerde depo imkanlarını da dikkate alarak fındık alımlarını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Üreticilerimiz TMO'nun belirlemiş olduğu fiyatların altında hiçbir şekilde fındıklarını satmasınlar"

TMO'nun gerek personel, gerek altyapı gerekse finansal bakımından hazırlıklarını çok önceden tamamladığını kaydeden Güldal, şöyle konuştu:

"Gelinen süreçte fındık üreticilerinin TMO'ya karşı yoğun bir ilgisi var. Randevular açık. Şu anda 15 bin üreticimiz ilk haftalar için 30 bin tonun üzerinde randevu almış durumda. İlk bir haftada fındığını teslim eden üreticilere 75 milyon lira ödemesini de yaptık. Üreticilerin TMO'ya arz ettikleri ürünün bedelini hesaplarına yatırıyoruz. Bu noktada endişeleri olmasın. Tüm üreticilere çağrımız, TMO'nun belirlemiş olduğu fiyatların altında hiçbir şekilde fındıklarını satmasınlar. Mutlaka TMO fiyatlarını referans alsınlar. Üzerine satarlarsa bereketli olsun. Ama altına düşmesinler. Emeklerine yazık olur. TMO bu noktada hazır. Alım noktaları hazır. Randevularımız açık. Üreticilerimizi bekliyoruz."

"Geriye gönderdiğimiz ürün hemen hemen yok gibi"

Güldal, TMO'nun fındık alımı kriterlerine de değinerek, "Ürünün rutubet oranının yüzde 6'nın altında olması gerekiyor. Yüzde 40 sağlam iç esası olması gerekiyor. Yine buruşuk, kırık oranları de bilinen oranlar. Üreticilerimizin geçmiş yıllarda teslim ettiği kriterlerle aynı. Ziyaret ettiğim depolarda gördüm ki üreticilerimiz fındığın ayıklamasını, temizlemesini, kurutmasını güzel ve itinalı şekilde yapmış. Geriye gönderdiğimiz ürün hemen hemen yok gibi. Bu da ayrıca memnuniyet konusu oldu." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin 9'uncu kez fındıkta müdahale alımında bulunduğunu anımsatan Güldal, şöyle devam etti:

"Haliyle fındık üreticileri bahçelerine daha fazla bakım yapma durumuna geldiler. TMO'nun üst üste müdahalesi fındığın değerinin daha çok anlaşılmasana sebep oldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan bahçe sahipleri kışın, sonbahar ve ilkbaharda bahçelerine daha çok baktılar. Üreticiler bahçenin budaması, ot temizliği ve gübrelemesine daha çok özen gösteriyor. Bu da fındıkta var senesi ya da yok senesinin de bitmesine neden oldu. Dolayısıyla istikrarlı bir fındık rekoltesi dönemi yaşıyoruz. Bu durum kaliteye ve verime de yansıdı. Bu durum üreticilerin istikrarlı bir gelire kavuşacağını gösteriyor. Bu ürünün kıymetini bilmek lazım. Fındık para ediyor. Üreticiler de bahçesine sahip çıkıyor. Kendilerini tebrik ediyorum."